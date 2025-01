Handball-WM 2025: Eine Verletzung schockt ein ganzes Land

Sein großes Ziel: Mindestens eine Medaille für den perfekten Abschied bei der Heim-WM. Doch nun befindet sich sein Heimatland in Schockstarre, denn der Handball-Superstar verletzte sich am Freitag im zweiten Vorrundenspiel gegen Argentinien an der Wade und wird für den Rest der WM ausfallen - wenn nicht eine kaum für möglich gehaltene Blitzheilung passiert, wie es der kroatische Verband am Samstagabend bei X schrieb.