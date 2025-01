Handball-WM 2025: Gigant Wolff rettet Deutschland gegen die Schweiz

Nach dem 35:28-Auftaktsieg gegen die Polen im dänischen Herning hat das DHB-Team gegen die Schweiz mit 31:29 (15:14) gewonnen. Mit 4:0-Punkten geht es für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason nun gegen Tschechien am Sonntag um den Gruppensieg. Die Teilnahme an der Hauptrunde ist bereits sicher.

Dabei begann der Abend aus deutscher Sicht schon gut. Juri Knorr, der sich zum Auftakt verletzt hatte, stand zur Verfügung. Der Spielmacher war Teil des 16-köpfigen Kaders von Bundestrainer Alfred Gislason für das Duell mit den Eidgenossen. Der Coach verzichtete vor mehr als 7000 Zuschauern in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning jedoch noch auf Knorr in der Startaufstellung. Für den 24-Jährigen Spielmacher bot er Luca Witzke in der Startaufstellung auf.