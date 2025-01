Handball-WM 2025: "Das beste Angriffsspiel, das ich je gesehen habe"

Dänemark hat Deutschland bei der Handball-WM beim 40:30-Sieg förmlich überrannt. Noch nie kassierte das DHB-Team bei einer Weltmeisterschaft so viele Gegentore.

„Eine der besten Leistungen jemals“

Mathias Gidsel: „Das ist der wichtigste Sieg in diesem Turnier. Eine der besten Leistungen, die die dänische Nationalmannschaft jemals geleistet hat.“

Johannes Golla: „Wenn wir so wie heute spielen, sind sie eine Nummer zu groß für uns. Es ist natürlich ein schlechtes Gefühl, wenn man auf die Anzeigetafel guckt und sich so ein bisschen fühlt, als wäre man ein Partygast gewesen, der nur irgendeine Nummer ist und abgefertigt wird. Das will man natürlich nicht sein.“