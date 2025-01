Handball-WM 2025: Machtdemonstration! Deutschland von Dänemark überrollt

Gigant Dänemark ist eine Nummer zu groß für Deutschland! Die DHB-Auswahl unterlag dem Co-Gastgeber am Dienstagabend zum Hauptrundenauftakt klar mit 30:40 (18:24).

„Das Ergebnis spricht heute Bände. Wir haben es nicht geschafft in Phasen des Spiels, wo wir das Momentum hätten kreieren können, da reinzukommen. Das macht auch die Stärke der Dänen aus, alles zu bestrafen“, resümierte Timo Kastening in der ARD: „Wir haben kein so ein schlechtes Spiel gemacht, auch wenn wir mit zehn auf den Hintern bekommen haben. Wir haben aber heute trotzdem verdient verloren.“