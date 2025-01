Handball-WM 2025: Hauptrunde im Free-TV - So erreicht Deutschland das Viertelfinale

Trotz nur teilweise starker Auftritte steht Deutschland mit perfekter Ausbeute in der Hauptrunde der Handball-WM 2025. Mit dem Kracher gegen Dänemark beginnt der Kampf ums Viertelfinale.

Deutschland mit perfekter Ausgangslage in die WM-Hauptrunde

Die Hauptrunde besteht aus vier Sechsergruppen, daraus kommen jeweils nur die beiden besten Teams ins Viertelfinale der WM. Umso wichtiger war der Sieg gegen Tschechien am Sonntag . Denn auch der Nachbar und die Schweiz schafften es in die Hauptrunde. Die Sechsergruppe mit Deutschland komplettieren die Außenseiter Italien, Tunesien und der Kracher-Gegner: der dreimalige Weltmeister und Titelverteidiger Dänemark.

Die Dänen sind mit dem Heimvorteil der große Favorit und seit 31 WM-Spielen ungeschlagen. Sie sind ebenso wie das DHB-Team mit vier Punkten in die Hauptrunde eingezogen. Dahinter folgt Italien mit zwei Punkten. Tschechien und die Schweiz bringen je einen Punkt (Remis in der Vorrunde) mit, Tunesien hat mit null Punkten praktisch keine Chance auf das Viertelfinale.

Handball-WM 2025: Die nächsten Spiele vom DHB-Team im Free-TV

Am Dienstag geht für Deutschland direkt gegen die Dänen, ehe die beiden Pflichtaufgaben Italien und Tunesien warten. Zwei Siege sollten für den Einzug in die K.o.-Phase genügen. Gegen Dänemark ist zudem noch die Rechnung des deutlich verlorenen Olympia-Finales in Paris (26:39) offen.