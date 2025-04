WWE WrestleMania 41 nimmt historisches Ende: John Cena überflügelt Ikone

An Abend 2 der Megashow im NFL-Stadion von Las Vegas gewann Megastar John Cena mit Hilfe von Rapstar Travis Scott das Gigantenduell mit WWE-Champion Cody Rhodes. Der 47-Jährige ist damit der allererste Wrestler überhaupt - laut offizieller WWE-Zählung -, der zum 17. Mal einen bedeutsamen World Title gewonnen hat. Cena, der seinen Rücktritt zum Jahresende angekündigt hat, überflügelte damit die Ikone Ric Flair als Rekordchampion der Branche. ( BERICHT: So liefen die anderen großen WrestleMania-Momente an Tag 2 )

John Cena lockt Cody Rhodes in Falle

Rhodes bleibt fair - es wird sein Verhängnis

Rhodes zögerte dann allerdings, den Gürtel gegen den bettelnden Cena einzusetzen und sich damit auf dessen Niveau zu begeben - genau das war zentrales Motiv der verbalen Duelle vorab. Cena nutzte es mit einem Tritt in Rhodes' Weichteile aus und gewann so letztlich das Match.

Die Kommentatoren von WWE diskutierten nach dem Match die Frage, ob Cena mit seinem Titelgewinn nun endgültig der GOAT („Greatest Of All Time“) der Liga ist oder ob er sein Vermächtnis durch die unfaire Natur seines Titelgewinns befleckt hat. US-Chefstimme Michael Cole wies dabei darauf hin, dass der übertrumpfte Flair selbst als „Dirtiest Player in the Game“ bekannt war - und die Art und Weise von Cenas Triumph so gesehen nur passend sei.