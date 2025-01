Handball-WM 2025 heute live im TV, Stream & Ticker - Portugal, Brasilien, Island und Kroatien im Einsatz

So können Sie die Handball-WM 2025 heute live verfolgen:

Nur wenn Portugal verliert und Brasilien parallel gegen Spanien (ab 18:00 Uhr im LIVETICKER) gewinnt, würde sich an der Konstellation noch was ändern. Aktuell deutet also alles darauf hin, dass das DHB-Team am Mittwoch im Viertelfinale auf Portugal trifft. Die Handball-WM 2025 im LIVETICKER auf SPORT1