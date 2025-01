Handball-WM: Auf wen trifft Deutschland im Viertelfinale? Es drohen harte Brocken!

Dank des eigenen Erfolges über Italien und der folgenden Niederlage der Schweizer gegen Titelverteidiger Dänemark steht der Einzug des DHB-Teams in die K.o.-Runde bereits vor dem letzten Hauptrundenspiel gegen Tunesien (Sa. ab 20.30 Uhr im LIVETICKER ) fest. Jetzt ist die Frage, wer wird der Gegner am Mittwoch?

Handball-WM 2025: Deutschland trifft auf Gruppensieger

Fest steht bisher nur, dass es der Gruppensieger der Hauptrundengruppe III sein wird, auf den das DHB-Team in Oslo trifft. Dort werden die beiden Viertelfinals der deutschen Turnierhälfte ausgetragen. Im Halbfinale würden dann erneut die übermächtigen Dänen warten, aber Deutschland droht bereits zuvor in der Runde der letzten acht ein richtig harten Brocken.

Bei noch zwei ausstehenden Spielen haben sogar noch fünf Teams Chancen, Gruppensieger zu werden. Allerdings müsste Co-Gastgeber Norwegen beide Spiele gewinnen und bräuchte noch mächtig Schützenhilfe, unter anderem von Schlusslicht Chile gegen Portugal. Realistisch betrachtet kommen also vier Teams als deutsche Gegner in Betracht. Schweden und Spanien wären auf dem Papier die härtesten Brocken.

Portugal - 5 Punkte (Ausstehende Gegner: Spanien und Chile)

Schweden - 4 Punkte (Ausstehende Gegner: Brasilien und Norwegen)

Brasilien - 4 Punkte (Ausstehende Gegner: Schweden und Spanien)

Spanien - 3 Punkte (Ausstehende Gegner: Portugal und Brasilien)

Gewinnt Schweden beide Spiele, sind sie mit acht Punkten in jedem Fall vor Spanien, mit einem Sieg und einem Remis würde bei Punktgleichheit auch hier die Tordifferenz entscheiden, da im direkten Duell in der Vorrunde ein 29:29-Untenschieden zu Buche steht. Aktuell sind die Spanier vier Tore schlechter als Schweden. Verliert in diesem Szenario Schweden beide Partien, wäre Spanien mit sieben Punkten in jedem Fall Gruppensieger.