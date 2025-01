Handball-WM 2025: „Superstars und Flops - in Deutschland gibt es nichts dazwischen“

Bemerkenswerte Worte vom gegnerischen Trainer! Vor dem direkten Aufeinandertreffen zwischen der Schweiz und Deutschland ( Freitag, 20.30 Uhr im SPORT1 -Liveticker ) hat Nati-Coach Andy Schmid Einblicke in das Seelenleben von DHB-Superstar Juri Knorr gegeben – und dessen Qualitäten in den höchsten Tönen gelobt.

Knorr? „Er hat eine extreme Last zu tragen“

In diesem Zusammenhang übte Schmid auch leichte Medienkritik: „Ihr tut ihm vielleicht keinen großen Gefallen, wenn ihr ihn immer so ins Scheinwerferlicht stellt und alles als Hopp oder Top beurteilt.“ Knorr sei erst 24 Jahre alt. „Er hat eine extreme Last zu tragen. Es tut ihm nicht gut, wenn er immer so krass im Scheinwerferlicht steht. Er sucht das nicht. Ich verstehe es manchmal nicht, warum man ihn da so reindrückt.“