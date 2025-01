Handball-WM: Superstar verletzt - aber Wunder um Gastgeber möglich!

Co-Gastgeber Norwegen ist bei der Handball-WM mit einem Sieg in die Hauptrunde gestartet und hat so seine minimale Chance auf das Viertelfinale gewahrt. Die Mannschaft von Jonas Wille setzte sich in der Hauptstadt Oslo gegen Spanien 25:24 (10:13) durch. In Gruppe III liegt Norwegen nun einen Punkt hinter dem zweimaligen Weltmeister, der zum ersten Mal verlor und die Tabellenführung verpasste.