Handball-WM: Schweden-Stars zerlegen sich nach Krimi selbst!

Krimi ohne Sieger: Die portugiesische Nationalmannschaft bleibt Spitzenreiter in der WM-Hauptrundengruppe III . Gegen den viermaligen Champion Schweden holte das Team von Trainer Paulo Pereira ein 37:37 (18:18) und bleibt weiter auf Kurs Viertelfinale.

In einer packenden Schlussphase hatte Portugal 45 Sekunden vor Schluss den Ausgleich erzielt, doch Schweden bekam noch einmal den Ball. Und tatsächlich gelang Jim Gottfridson mit der Schlusssirene der vermeintliche Siegtreffer, doch der Ball hatte am Ende zu spät die Hand des Schweden verlassen.

Schweden-Stars stinksauer auf sich selbst

„Wir sind verdammt schlecht, wenn es am meisten zählt”, ärgerte sich Albin Lagergren bei der Streamingplattform Viaplay : „Das ist sehr schade. Wir sollten die Punkte nicht so leicht verlieren.“

Kroatien lässt Kap Verde keine Chance

In der ersten Halbzeit konnte sich Portugal einen Zwei-Tore-Vorsprung erspielen, letztlich ging es mit Gleichstand in die Pause. Auch im zweiten Durchgang blieb es eng. Am Ende stand für Portugal der erste Punktverlust bei dieser WM.