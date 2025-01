Handball-WM: 6,53 Millionen sehen Niederlage gegen Dänemark

Es war die höchste Quote des bisherigen Turniers, auch der Marktanteil war mit 26,9 Prozent stark.

Die Handball-WM bleibt ein Quotenrenner: 6,53 Millionen Menschen haben am Dienstag die Niederlage der deutschen Mannschaft gegen Co-Gastgeber Dänemark (30:40) in der ARD verfolgt. Es war die höchste Quote des bisherigen Turniers, auch der Marktanteil war mit 26,9 Prozent stark.