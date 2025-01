Handball-WM 2025: Auch Dänemark und Österreich vorzeitig weiter

In Herning, wo die deutsche Nationalmannschaft am Freitag ( 20.30 Uhr im SPORT1 -Liveticker ) in ihrem zweiten Gruppenspiel auf die Schweiz trifft, bestimmten die Dänen das Spiel. Bester Werfer des Spiels war Welthandballer Mathias Gidsel, der in der Bundesliga für die Füchse Berlin spielt, mit neun Toren.

Handball-WM: Österreich bezwingt Katar

Die Österreicher hatten mehr Mühe mit Katar, am Ende stand aber auch hier der zweite Erfolg im zweiten Spiel. Und so gibt es auch in der Gruppe C am Samstag (18.00 Uhr) ein direktes Duell um die Spitzenposition, hatten die Franzosen zuvor mit 43:19 (21:8) über Kuwait hinweggefegt.