Handball-WM: WM-Favorit mit Machtdemonstration

Rekordweltmeister Frankreich ist rund fünf Monate nach der Olympia-Pleite von Paris mit einem souveränen Sieg in die Handball-WM gestartet.

Der sechsmalige Titelträger gewann am Auftakttag im kroatischen Porec in der Gruppe C gegen Katar 37:19 (18:10) und musste dabei nicht ans Limit gehen.