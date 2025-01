So sehen Sie die Handball-WM 2025 mit Deutschland live im TV, Stream und Ticker

Vom 14. Januar bis zum 2. Februar findet in Dänemark, Norwegen und in Kroatien die Handball-Weltmeisterschaft statt. 32 Nationen kämpfen um die Handball-Krone. SPORT1 zeigt, wie Sie die Spiele der deutschen Mannschaft verfolgen können.

Es ist wieder soweit! Am Dienstag startet die Handball-Weltmeisterschaft, die zum ersten Mal in der Geschichte in drei verschiedenen Ländern (Dänemark, Norwegen und Kroatien) ausgetragen wird. Gleich in fünf Städten (Herning, Oslo, Zagreb, Varazdin und Porec) findet die WM-Endrunde statt.