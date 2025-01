Handball-WM 2025: "Deutschland steht bei solchen Turnieren ziemlich alleine da"

Philipp Schmidt 16.01.2025 • 11:26 Uhr Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat ihren Auftakt in die Weltmeisterschaft nach einem nervösen Start doch souverän gewonnen. Für leichte Verwunderung sorgte allerdings die Situation auf den Tribünen.

Zum Auftakt in die Weltmeisterschaft hatten die deutschen Handballer gegen Polen lange größere Probleme. Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte und reichte es aber doch noch zu einem am Ende souveränen 35:28-Sieg. Großartige Gänsehaut-Atmosphäre wollte dennoch nicht aufkommen.

Der Grund: Am Mittwochabend war der eigentlich 15.000 Zuschauer fassende Jyske Bank Boxen im dänischen Herning nur spärlich gefüllt - der Oberrang blieb sogar geschlossen. Dazu war auch die große Stehplatztribüne hinter einem der beiden Tore nahezu vollständig leer. Lediglich auf den Rängen hinter den Seitenlinien feuerten viele Fans ihre Mannschaft an. 3.552 Zuschauer waren nach offiziellen Angaben gekommen.

Bundestrainer Alfred Gislason reagierte nach dem Spiel auf die eher triste Kulisse. „Leider ist das so. Deutschland steht bei solchen Turnieren doch ziemlich alleine da, was volle Hallen bei Begegnungen ohne den Gastgeber angeht“, sagte der gebürtige Isländer. Auch er hatte wohl noch die Bilder vor Augen, die im vergangenen Jahr bei der Europameisterschaft in Deutschland entstanden sind.

Nur Dänemark füllt die Arena

1.008.660 Fans in 65 Turnierspielen - eine Bestmarke in der 30-jährigen EM-Geschichte. „Dies ist nicht nur ein Rekord“, gab der EHF-Präsident Michael Wiederer damals „voller Stolz“ zu verstehen: „Dies ist ein enormer Unterschied zu allen bisherigen Handball-Veranstaltungen.“ Selbst wenn die DHB-Auswahl nicht selbst spielte, waren die Arenen stets voll. In diesem Jahr ist das offenbar anders. „Aber es ist trotzdem eine schöne Halle und ich hoffe, dass mehr und mehr kommen werden“, fügte Gislason nun hinzu.

Ob dies aber in den nächsten Spielen der Fall sein wird, ist zumindest fraglich. Zum Auftakt des Heimturniers der Dänen am Dienstag kamen zwar immerhin 12.397 Zuschauer nach Herning, doch bei den anderen Spielen bot sich ein ähnliches Bild wie beim deutschen Auftakt. Das Match zwischen Italien und Tunesien wollten 6.510 Leute sehen, das Remis der Schweiz gegen Tschechien nur 2.091 Fans.

WM wird in drei Ländern gespielt

Die Spiele der Handball-WM 2025 werden in drei Ländern und insgesamt fünf verschiedenen Städten ausgetragen - Herning, Oslo, Varazdin, Zagreb und Porec sind die Schauplätze der Vorrunde. Die Viertel- und Halbfinals finden in Zagreb und Oslo statt.