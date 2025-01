Sorgenvoller Blick in die deutsche Handball-Zukunft

„Ich weiß nicht, ob sie damit Uscins meinen.“ Als DHB-Trainer Alfred Gislason nach dem Aus im WM-Krimi gegen Portugal gefragt wurde, ob in seinem Team die letzte Überzeugung gefehlt habe, dachte er sofort an einen Spieler. Nicht etwa, weil er bei diesem ebenjene Überzeugung vermisst hätte, sondern weil er den 22-jährigen Senkrechtstarter vor jeglicher Kritik vehement verteidigen wollte.

Vier Treffer aus zwölf Würfen, drei technische Fehler (kein deutscher Spieler hatte mehr) und vor allem in der Verlängerung mehrere schlechte Entscheidungen - es hätte definitiv Anlass dazu gegeben, die Leistung des Stars von der TSV Hannover-Burgdorf kritisch in den Blick zu nehmen. Doch auch Gislason war es nicht verborgen geblieben, wie emotional das 30:31 im Viertelfinale für seinen jungen Leistungsträger war.

Uscins enttäuschte in der Schlussphase

Uscins, so ehrlich muss man sein, konnte dem deutschen Team in der finalen Phase des Spiels keinen Schub mehr verschaffen. Fünfmal warf er ab der 50. Minute aufs Tor, nur ein Versuch landete im gegnerischen Netz. Seine Abschlüsse kamen überhastet, unvorbereitet, die letzte Überzeugung und Kraft fehlte. Nicht zum ersten Mal bei der Weltmeisterschaft, die nun früher vorbei ist als erhofft.

Deutschland schon wieder in der Heimat

Schon wenige Stunden nach dem Ende aller Medaillenträume begab sich der deutsche Tross am Donnerstagmorgen in mehreren Gruppen auf den Weg in die Heimat. In neun Tagen stehen bereits die nächsten Bundesligaspiele an, der gnadenlose Spielplan lässt keine längeren Gedankenspiele über verpasste WM-Chancen zu.