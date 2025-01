WM-Härtetest: Halle verstummt! Schockszene bei deutschem Spiel

Schockszene im Testspiel der deutschen Handballer gegen Brasilien : In der vorletzten Partie vor Beginn der WM hat sich Bryan Monte, großer Hoffnungsträger der Brasilianer und einer der weltweiten Shootingstars, mutmaßlich schwerer verletzt.

In der 41. Minute zog der 21 Jahre alte Rückraumspieler zum Tor und knickte ohne Gegnereinwirkung mit dem rechten Fuß übel weg. Auf dem Boden liegend schlug er mit der linken Hand vor Schmerz immer wieder auf den Hallenboden und griff sich an das obere Sprunggelenk am verletzten Bein.