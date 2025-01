"Zeichen setzen": Zwei deutsche Handball-Stars mit Trauerflor

Lukas Mertens und Tim Zechel bestreiten das Testspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen Brasilien am Sonntag ( ab 16.20 Uhr im SPORT1-Liveticker ) mit Trauerflor. Dies teilte der DHB gut eine Stunde vor Beginn der Partie mit.

Mit dieser Geste wollen die beiden Auswahlspieler der Opfer des Anschlags auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt am 20. Dezember gedenken, bei dem sechs Menschen starben und 299 verletzt wurden. Ein 50-Jähriger war in eine Menschenmenge gerast.

Mertens und Zechel stehen beim SC Magdeburg unter Vertrag. Der zweite Härtetest stellt laut Verband „die erste Gelegenheit“ dar, „um ein solches Zeichen zu setzen“. Hintergrund: Beim Sieg gegen das südamerikanische Team am Donnerstag liefen die deutschen Handballer mit schwarzen Trikots auf, nun hingegen mit weißen.

Für das DHB-Team ist das Aufeinandertreffen mit dem Südamerikameister die letzte Gelegenheit, sich auf die Weltmeisterschaft einzustimmen. Am Mittwoch startet die Mannschaft mit großen Ambitionen in die WM. Im dänischen Herning geht es in der Vorrunde gegen Polen, die Schweiz und Tschechien.