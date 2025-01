Handball-WM-Test: Deutschland - Brasilien LIVE im TV & Livestream

Nach einem ersten überzeugenden Erfolg will das DHB-Team im finalen WM-Test gegen Brasilien nachlegen.

Nach einem ersten überzeugenden Erfolg will das DHB-Team im finalen WM-Test gegen Brasilien nachlegen.

In der Barclays Arena Hamburg will die DHB-Auswahl um 16.20 Uhr an die starke zweite Halbzeit des ersten Duells anknüpfen und weitere taktische Feinheiten einstudieren.