Handball-WM 2025: Ein Weltmeister für die Geschichtsbücher

Als eine Machtdemonstration kann das gewertet werden, was die dänische Nationalmannschaft bei der Handball-WM abgeliefert hat. Die Krönung folgte am Sonntagabend mit dem 32:26-Sieg im Finale gegen Kroatien. Dänemark spielte ein Turnier für die Geschichtsbücher und stellte etliche Bestmarken auf.

Letzte dänische WM-Pleite im Jahr 2017

Superstar bricht 30 Jahre alten Rekord

Zudem brach der Rückraumspieler den 30 Jahre alten Rekord von Kyung-shin Yoon, der 70 WM-Treffer ohne einen einzigen Siebenmeter erzielte. Diese Bestmarke knackte Gidsel mit seinen zehn Toren im Finale, denn er steht nun bei 73 Toren ohne Siebenmeter. In der Gesamt-Torschützenliste für ein Turnier belegt der Däne den 5. Rang. Das Ranking führt Kiril Lazarov mit 92 Toren an.

Die beste Mannschaft aller Zeiten?

Der dänische Star Gidsel wurde nach dem Spiel darauf angesprochen, ob das aktuelle dänische Team die beste Mannschaft aller Zeiten sei und er antwortete selbstbewusst: „Ja, das glaube ich. Ich bin nicht so alt, also habe ich keine Ahnung, was vorher passiert ist. Aber das Tempo, die Kreativität sind unfassbar und wir sind wirklich schwer zu schlagen. Dass wir es immer wieder schaffen, zeigt, was für eine Gruppe wir sind. Das nächste Ziel ist die EM. Olympiasieger, Weltmeister und dann Europameister, das klingt gut.“