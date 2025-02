Handball-WM LIVE: Finale Kroatien gegen Dänemark heute im Free-TV, Livestream und Ticker

Wenn Dänemark und Kroatien am Sonntag um 18 Uhr in der ausverkauften Oslo Spektrum Arena aufeinandertreffen, steht mehr als nur der WM-Titel auf dem Spiel.

Wenn am Sonntagabend in der norwegischen Hauptstadt die Schlusssirene ertönt, könnte Handballgeschichte geschrieben werden: Entweder feiern die Dänen ihre unfassbare Serie von 37 ungeschlagenen WM-Spielen – oder Kroatien vollendet seine märchenhafte Turnierreise mit Gold.

Doch die Kroaten haben bereits bewiesen, dass sie keine Angst vor großen Namen haben. Im Halbfinale bezwangen sie Europameister Frankreich in deren eigener Halle und siegten verdient mit 31:28. Nach 16 Jahren Wartezeit steht die Mannschaft wieder in einem WM-Finale – und hat nichts zu verlieren.

So verfolgen Sie das Finale der Handball-WM 2025 Kroatien – Dänemark heute LIVE:

Torwart-Duell als Schlüssel zum Erfolg?

Das Finale könnte durch das Duell der Torhüter entschieden werden. Auf der kroatischen Seite begeistert der erst 23 Jahre alte Dominik „Kuzma“ Kuzmanovic mit einer überragenden Fangquote von 38 Prozent. Der Bundesliga-Profi vom VfL Gummersbach ist zum Publikumsliebling avanciert und treibt mit seinen spektakulären Paraden sowohl seine Mannschaft als auch die Fans zu Höchstleistungen an.

Sein Gegenüber Emil Nielsen präsentiert sich jedoch in noch bestechenderer Form: Der Schlussmann des FC Barcelona führt das Torwartranking der WM mit einer phänomenalen Quote von 43 Prozent und 112 Paraden an. Mit seiner einzigartigen Kombination aus Masse und Beweglichkeit gilt der 1,95 Meter große Däne aktuell als bester Torhüter der Welt.