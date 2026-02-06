Handball-WM: Neuer TV-Job für Andrea Kaiser

David Funk 06.02.2026 • 13:07 Uhr Auf TV-Moderatorin Andrea Kaiser kommt künftig eine neue Aufgabe zu. Sie wird das Handball-Gesicht bei ProSiebenSat.1.

Neue Aufgabe für Andrea Kaiser: Die 43 Jahre alte TV-Moderatorin wird das Handball-Gesicht von ProSiebenSat.1. Die anstehende Heim-WM im kommenden Jahr wird für die Sportjournalistin der erste Einsatz bei einem Handball-Großereignis sein.

Ein Sprecher der Sendergruppe bestätigte die Personalentscheidung gegenüber der Bild. Das komplette Moderations-Team soll erst später bekanntgegeben werden.

Bereits im März soll Kaiser, die bislang vor allem beim Fußball, American Football und Boxen im Einsatz war, an der Platte stehen. Dann wird die erfahrene Moderatorin für die Sendergruppe das erste Länderspiel der deutschen Handballnationalmannschaft nach dem Gewinn der EM-Silbermedaille begleiten. In Dortmund trifft das DHB-Team am 19. März auf Ägypten.

Umfassender TV-Deal im Handball

ProSiebenSat.1 hatte sich die Übertragungsrechte für die Handball-Weltmeisterschaften für die Jahre 2027, 2029 und 2031 bereits im vergangenen Jahr gesichert. Die Öffentlich-Rechtlichen gingen hingegen leer aus. Außerdem werden die Qualifikationsspiele der Herren und Damen für Olympia 2028 beim Münchner Sender laufen.

Das Unternehmen erhofft sich ähnlich starke TV-Quoten, wie sie unter anderem das ZDF beim zurückliegenden Finale der Handball-EM verzeichnen konnte: Dabei sorgten nach Angaben der AGF-Videoforschung 12,82 Millionen Zuschauer für einen Marktanteil von 50,8 Prozent.