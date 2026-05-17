Handball: DHB baut auf Promi-Quartett für Heim-WM:

SID 17.05.2026 • 14:39 Uhr Der DHB treibt seine Planungen für die Heim-WM 2027 voran. Vier bekannte Gesichter sollen für das Großevent werben und für volle Hallen sorgen.

Große Namen für volle Arenen: Der Deutsche Handballbund hat das Botschafter-Team für die Männer-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland benannt. Dominik Klein, Stefan Kretzschmar, Anja Althaus und Pascal Hens sollen das Heimturnier (13. bis 31. Januar) repräsentieren. Offiziell vorgestellt wurde das Quartett am Rande des Länderspiels der DHB-Auswahl am Sonntag gegen Dänemark in Köln.

„Die Erfahrung zeigt, dass es uns hilft in der Kommunikation, in der Bewerbung für das Event“, sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober auf einer Pressekonferenz: „Es ist nicht so, dass wir an allen Standorten ausverkauft wären. Wir müssen noch was tun im nächsten halben Jahr. Deswegen sind wir dankbar, dass wir vier starke Persönlichkeiten gefunden haben.“

Handball: Zwei Weltmeister aus dem Jahr 2007 dabei

Mit Klein und Hens gehören zwei Weltmeister von 2007 zum Team. Beide waren Teil jener Mannschaft, die bei der Heim-WM seinerzeit in Köln gewann. „Multiplikator für die Sportart zu sein, die man selbst so liebt und als kleines Kind mit dem Spielen begonnen hat – das nach der eigenen Karriere weitergeben zu können und so weiter ein Vorbild dafür zu sein, macht mir am meisten Spaß“, sagte Klein.

Hens und Kretzschmar sprachen von einer „großen Ehre“. Ex-Nationalspielerin Althaus, die auch als Teammanagerin der Frauen-Nationalmannschaft für den DHB arbeitet, bezeichnete Handball als „meine Leidenschaft, mein Leben“.

Handball-WM: Schon 60 Prozent der Tickets verkauft

Die 30. Männer-Weltmeisterschaft wird in München, Stuttgart, Kiel, Magdeburg, Hannover und Köln ausgetragen. Die deutsche Mannschaft startet in München und wird ab der Hauptrunde in Köln zu sehen sein. Die Vorrundengruppen werden am 10. Juni in München ausgelost. „Wir haben über 60 Prozent der Tickets verkauft. Den nächsten Schub erwarten wir ab der Gruppenauslosung“, sagte Schober. Für die deutschen Vorrunden- und Hauptrundenspieltage sind aufgrund der hohen Nachfrage zum aktuellen Zeitpunkt allerdings keine Tickets mehr verfügbar.