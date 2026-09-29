Für Berlin nimmt das Turnier in Ägypten einen immer enttäuschenderen Verlauf.

Handball-Pokalsieger Füchse Berlin hat bei der Klub-WM in Ägypten nach dem Finale in enttäuschender Manier auch die Chance auf Bronze verpasst. Der zweimalige Titelgewinner kassierte zum Gruppenabschluss durch ein 27:30 (14:16) gegen Gastgeber Al Ahly seine zweite Vorrundenniederlage in der Gruppe B und spielt damit nur um Platz fünf.

Zum sportlich für Berlin uninteressanten WM-Abschluss trifft das Team von Trainer Nikolej Krickau in der Platzierungsrunde am Donnerstag (14.00 Uhr) auf den brasilianischen Vertreter EC Pinheiros. Das Endspiel bestreiten Champions-League-Sieger und Titelverteidiger FC Barcelona und Berlins ungarischer Vorrunden-Bezwinger Veszprem HC (19.00 Uhr).

Füchse-Coach Nikolej Krickau muss die nächste Pleite hinnehmen Füchse-Coach Nikolej Krickau muss die nächste Pleite hinnehmen © picture-alliance/dpa-Zentralbild/SID/Ronny Hartmann

Füchse laufen fast durchgehend hinterher

Gegen Al Ahly war den Füchsen zwei Tage nach der Niederlage gegen Veszprem (33:34) die weitgehende Chancenlosigkeit auf einen Einzug ins Spiel um Bronze anzumerken. Krickaus Mannschaft, die vergeblich auf die benötigte Schützenhilfe des kuwaitischen Außenseiters Burgan SC gegen Veszprem gewartet hatte, lag vor der Pause nur zweimal mit einem Tor vorn und lief ansonsten fast durchgehend einem Rückstand hinterher.

Später mit sogar fünf Toren im Hintertreffen steigerte sich der momentane Bundesliga-Fünfte zwar, konnte das Match aber nicht mehr drehen. Berlins bester Schütze war Matthes Langhoff mit acht Treffern.