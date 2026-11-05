Deutschland ist in etwas mehr als zwei Jahren neben Frankreich Co-Gastgeber.

Der Deutsche Handballbund (DHB) hat die Spielorte für die WM 2029 bekanntgegeben. Das Turnier, bei dem Deutschland neben Frankreich als Co-Gastgeber fungiert, findet in Berlin, Hamburg und Köln statt. Im Nachbarland sind Straßburg, Lyon und Paris Austragungsstädte. Das teilte der DHB im Rahmen des EM-Qualifikationsspiels gegen Belgien am Donnerstag (20.30 Uhr/ProSieben und Dyn) mit.

Das DHB-Team startet dabei in der Berliner Uber Arena in das Turnier. Auch die Barclays Arena in Hamburg wird Schauplatz einer Vorrundengruppe sein. Die Hauptrunde mit deutscher Beteiligung sowie ein Viertelfinale werden in der Lanxess Arena in Köln ausgetragen.

Handball-WM 2029: Finalrunde in Paris

Die Finalrunde findet in Paris statt. Die konkreten Arenen in Frankreich sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

„Deutschland und Frankreich sind nicht nur zwei der größten Handball-Nationen der Welt, sondern auch zwei große Sport-Nationen, bei denen der Handball einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert hat. Wir freuen uns darauf, an traditionsreichen Handball-Hochburgen gemeinsam eine tolle Weltmeisterschaft zu feiern“, sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann.

„Die beiden Spielorte Paris und Berlin zeigen, welchen Stellenwert diese Weltmeisterschaft haben wird und dass die großen Handball-Nationen auch große Plattformen wählen“, erklärte Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des DHB.

Deutschland war bereits 1938, 1958, 1961, 1974, 1982, 2007 und 2019 Austragungsort einer Männer-Weltmeisterschaft, 2027 folgt die nächste Heim-WM. Zwischen dem 13. und 31. Januar wird in Köln, München, Hannover, Stuttgart, Kiel und Magdeburg gespielt.