Hockey-Weltmeister in Frankfurt gelandet

Die deutschen Hockey-Weltmeister sind nach ihrem Triumph bei der WM in Indien wieder in der Heimat angekommen. Am Montag um 19.01 Uhr landete die aus Delhi kommende Maschine mit der Flugnummer UK 025 in Frankfurt. Am Flughafen wurden die Spieler um Kapitän Mats Grambusch von ihren Familien und Freunden begeistert in Empfang genommen.