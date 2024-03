"Chance zur Revanche": Hockey-EM auch 2025 in Gladbach

Auch im kommenden Jahr lockt Mönchengladbach wieder die europäische Hockey-Elite an den Niederrhein. Wie der Deutsche Hockey-Bund (DHB) am Freitag bekannt gab, werden vom 8. bis 17. August 2025 die Europameisterschaften erneut im größten Stadion des Kontinents ausgetragen. Es ist das zweite Turnier in Folge, bereits im August 2023 fand die EM der Frauen und Männer in Mönchengladbach statt. Zuvor war der Hockeypark im Jahr 2011 schon EM-Spielstätte.