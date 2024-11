Hockey: Schopman wird Nachfolgerin von Altenburg

Die ehemalige niederländische Nationalspielerin Janneke Schopman tritt bei der deutschen Hockey-Nationalmannschaft der Frauen die Nachfolge von Bundestrainer Valentin Altenburg an. Die 47-Jährige sei die "ideale Nachbesetzung", sagte Martin Schultze, Vorstand und Sportdirektor des Deutschen Hockey-Bundes (DHB), sie bringe bereits "täglich ihre große Hockey-Expertise und neue Impulse in die sportliche Weiterentwicklung des DHB ein."

In Paris waren die deutschen Frauen im Viertelfinale gescheitert. Am Mittwoch war dann der Rücktritt des ehemaligen Männer-Trainers Altenburg in einer knappen Pressemitteilung bekannt gegeben worden. Er hatte das Frauenteam Anfang 2022 übernommen. Der Rücktritt des Trainers sei "natürlich überraschend" gewesen, sagte Schultze: "Aber es ist ja auch nichts ganz Neues in dem Job."