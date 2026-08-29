Deutschland will WM-Gold: Mächtige Ansage von Henning

SID 29.08.2026 • 06:40 Uhr Die deutschen Hockey-Männer spielen um WM-Golf. Im Finale kommt es zum Wiedersehen mit Spanien.

André Henning schwor nach dem Einzug ins WM-Finale seine Mannschaft auf den nächsten großen Coup ein. „Das ist bärenstark, das ist mental stark, das ist hockeymäßig gut und das ist Spiel für Spiel verdient gewesen“, rief der Bundestrainer, deutlich über die Mikrofone zu hören, nach dem 2:1 (0:0) gegen Argentinien seinen Spielern im Kreis zu: „Das nehmen wir mit in den Sonntag und in zwei Tagen rutschen wir hier über den Platz mit einem Weltmeisterpokal, Leute.“

Hockey-Finale: Revanche gegen Spanien

Die Trophäe ist für die deutschen Hockey-Männer nach dem Erfolg im Halbfinale am Freitagabend nun zum Greifen nah. Am Sonntag (16.30 Uhr/MagentaTV) kommt es dabei im Endspiel zum schnellen Wiedersehen mit den Spaniern, die dem Titelverteidiger (1:2) in der Zwischenrunde die bislang einzige Niederlage im Turnier zugefügt hatten.

„Wir wissen, was da kommt“, sagte Henning. Dass die Spanier, die in ihrem Halbfinale Olympiasieger Niederlande (4:3) geschlagen hatten, im Endspiel stünden, überrasche ihn „nicht so sehr“, erklärte Henning. Das Team habe „eine unglaubliche Entwicklung gemacht“, es sei „ein super schwer zu spielender Gegner, das wird richtig eklig“, prophezeite Henning: „Aber was willst du erwarten, wenn du im Endspiel um die Weltmeisterschaft stehst.“