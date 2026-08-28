Feldhockey-WM der Männer live: Deutschland - Argentinien im TV, Livestream und Ticker

SPORT1 28.08.2026 • 20:16 Uhr Die deutschen Hockey-Männer treffen heute im WM-Halbfinale auf Argentinien und träumen weiterhin von der Titelverteidigung. SPORT1 begleitet die Partie im LIVETICKER.

2002, 2006, 2023 und jetzt auch noch 2026? Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Männer kämpft ab 20.30 Uhr im belgischen Wavre gegen Argentinien um den Einzug ins Finale und den Traum vom vierten WM-Titel der Verbandsgeschichte.

Nach einem bisher überzeugenden Turnier gehen die „Honamas“ mit breiter Brust in das Spiel. SPORT1 begleitet das Halbfinale im LIVETICKER.

So sehen Sie das Halbfinale der Feldhockey-WM Deutschland vs. Argentinien LIVE:

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+++ Deutschland überstand Drucksituation +++

Nach zwei Siegen aus der Vorrunde, unter anderem gegen die Weltranglistenersten aus Belgien, und einem Unentschieden gegen Frankreich war das DHB-Team in der Zwischenrunde unter Druck geraten. Dort setzte es gegen Spanien zum Auftakt nach einem Torwartpatzer und einer schwachen Offensivleistung schließlich eine 1:2-Niederlage.

Gegen Australien war die Mannschaft also zum Siegen verdammt – und löste die Pflichtaufgabe souverän mit 4:2. „Es ist der helle Wahnsinn. Es war das Druckspiel schlechthin – und die Leistung schlechthin“, schwärmte der Bundestrainer nach dem Gruppensieg.

+++ Eindeutige Statistik gegen Argentinien +++

24 Mal gab es die heutige Paarung bereits im Pflichtspielbetrieb. Die Statistik spricht dabei klar für Deutschland. 19 Siege, drei Niederlagen und zwei Unentschieden gab es in der Historie für die „Honamas“. Ihre Zwischenrundengruppe beendeten die Südamerikaner auf Platz zwei und schlugen zuletzt Indien und England.

+++ Der erste Finalteilnehmer steht fest +++