Feldhockey-WM LIVE im TV, Stream und Liveticker - Deutsche Hockey-Frauen müssen siegen

Am dritten Spieltag der Hockey-Weltmeisterschaft 2026 müssen die deutschen Damen unbedingt gewinnen, um das Weiterkommen noch in der eigenen Hand zu haben. Bei einer Niederlage wäre der Titeltraum sogar bereits nach der Vorrunde schon ausgeträumt.
Hockey-Frauen zum Siegen verdammt
Im letzten Gruppenspiel trifft Deutschland auf die USA (ab 14 Uhr), die aktuell mit vier Punkten aus zwei Spielen punktgleich mit Argentinien an der Tabellenspitze der Gruppe B stehen. Die deutschen Damen stehen nach der bitteren 2:3-Niederlage gegen Argentinien dagegen mit drei Punkten vorerst nur auf dem dritten Platz.
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Eine Neuerung gibt es in diesem Jahr beim Turnierformat: Erstmals ist die WM in drei Phasen aufgeteilt. In der Vorrunde treten die 16 Mannschaften in vier Vierergruppen gegeneinander an. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für die zweite Phase. Deutschland steht nur mit einem Sieg sicher in der Hauptrunde.
Feldhockey-WM: Deutsche Herren schon in der Hauptrunde
In der Hauptrunde werden erneut Vierergruppen gebildet. Nach zwei weiteren Spielen erreichen die beiden besten Teams jeder Gruppe das Halbfinale. Für die übrigen Mannschaften geht es um die Plätze fünf bis acht.
Schon sicher in der Hauptrunde stehen die deutschen Herren. Die Honamas gewannen ihre beiden Spiele gegen Belgien (1:0) und Malaysia (5:1). Im abschließenden Gruppenspiel gegen Frankreich (ab 17 Uhr) geht es also nur darum, sich für die Hauptrunde warmzuspielen.