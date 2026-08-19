Feldhockey-WM LIVE im TV, Stream und Liveticker - Deutsche Hockey-Frauen müssen siegen

SPORT1 19.08.2026 • 11:00 Uhr Bei der Hockey-Weltmeisterschaft steht der dritte Spieltag auf dem Programm. SPORT1 erklärt ihnen, wo Sie die WM live im TV, Stream und Liveticker verfolgen können.

Am dritten Spieltag der Hockey-Weltmeisterschaft 2026 müssen die deutschen Damen unbedingt gewinnen, um das Weiterkommen noch in der eigenen Hand zu haben. Bei einer Niederlage wäre der Titeltraum sogar bereits nach der Vorrunde schon ausgeträumt.

Im letzten Gruppenspiel trifft Deutschland auf die USA (ab 14 Uhr), die aktuell mit vier Punkten aus zwei Spielen punktgleich mit Argentinien an der Tabellenspitze der Gruppe B stehen. Die deutschen Damen stehen nach der bitteren 2:3-Niederlage gegen Argentinien dagegen mit drei Punkten vorerst nur auf dem dritten Platz.

So können Sie die Hockey-WM live verfolgen

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MagentaTV – alle Spiele mit deutscher Beteiligung werden kostenlos gezeigt Ticker: Informationen und News auf SPORT1.de und in der SPORT1-App

Eine Neuerung gibt es in diesem Jahr beim Turnierformat: Erstmals ist die WM in drei Phasen aufgeteilt. In der Vorrunde treten die 16 Mannschaften in vier Vierergruppen gegeneinander an. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für die zweite Phase. Deutschland steht nur mit einem Sieg sicher in der Hauptrunde.

Feldhockey-WM: Deutsche Herren schon in der Hauptrunde

In der Hauptrunde werden erneut Vierergruppen gebildet. Nach zwei weiteren Spielen erreichen die beiden besten Teams jeder Gruppe das Halbfinale. Für die übrigen Mannschaften geht es um die Plätze fünf bis acht.