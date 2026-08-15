Feldhockey-WM LIVE im TV, Stream und Liveticker - Deutschland startet ins Turnier

SPORT1 15.08.2026 • 09:00 Uhr Am Samstag startet die 16. Hockey-Weltmeisterschaft der Herren und Damen. SPORT1 erklärt ihnen, wo Sie die WM live im TV, Stream und Liveticker verfolgen können.

Startschuss für die Hockey-Nationalmannschaften der Männer und Frauen! Die Weltmeisterschaft findet vom 15. bis 30. August im belgischen Wavre und der niederländischen Hauptstadt Amsterdam statt.

Das deutsche Männerteam startet um 14.30 Uhr gegen Malaysia in den Wettbewerb, die deutschen Frauen legen gar schon um 11:30 Uhr gegen Schottland los.

So können Sie die Hockey-WM live verfolgen

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MagentaTV – alle Spiele mit deutscher Beteiligung werden kostenlos gezeigt Ticker: Informationen und News auf SPORT1.de und in der SPORT1-App

Eine Neuerung gibt es in diesem Jahr beim Turnierformat: Erstmals ist die WM in drei Phasen aufgeteilt. In der Vorrunde treten die 16 Mannschaften in vier Vierergruppen gegeneinander an. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für die zweite Phase.

Feldhockey-WM: Neue Turnierphase einberufen

In der Hauptrunde werden erneut Vierergruppen gebildet. Nach zwei weiteren Spielen erreichen die beiden besten Teams jeder Gruppe das Halbfinale. Für die übrigen Mannschaften geht es um die Plätze fünf bis acht.

Die deutschen Hockey-Männer reisen als Titelverteidiger nach Wavre und Amsterdam. Zwar haben einige routinierte Spieler das Team verlassen, aber „das, was wir entwickeln konnten in diesem Jahr, haben wir hingekriegt“, zeigte sich Bundestrainer André Henning im Gespräch mit dem NDR zuversichtlich.