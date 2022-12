Hallenhockey-EM 2022: Hockey-Frauen fliegen ins Finale

Im vorletzten Gruppenspiel konnten auch die Niederlande der Offensivpower der deutschen Hockey-Damen nichts entgegensetzen. Am Ende stand es 4:2 und der vorzeitige Finaleinzug war in trockenen Tüchern. Nun kann man im letzten Gruppenspiel gegen Tschechien (ab 18.00 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream) dafür sorgen, mit weißer Weste in das Endspiel einzuziehen. (Hockey-EM LIVE auf SPORT1)