Hockey-EM 2025: DHB-Frauen im Irland-Krimi ums Halbfinale

SID 12.08.2025 • 15:47 Uhr Gegen Irland geht es für die deutschen Hockeyspielerinnen um den Einzug ins EM-Halbfinale.

Die deutschen Hockey-Frauen wollen sich von dem herben Dämpfer gegen die Niederlande bei der Heim-EM nicht verunsichern lassen. „Es ist wichtig, dass wir daraus lernen, aber das auch abhaken und uns nicht davon beeindrucken lassen“, sagte Torhüterin Julia Sonntag dem Sport-Informations-Dienst (SID) mit Blick auf das 1:5 (1:4) am Montag gegen den Topfavoriten in Mönchengladbach.

Alles oder Nichts gegen Irland: DHB-Team greift nach dem Halbfinale

Der Fokus des DHB-Teams liege nun auf der entscheidenden Partie gegen Irland am Mittwoch (20.00 Uhr/MagentaSport), betonte Sonntag: „Wenn wir das Spiel gewinnen, sind wir im Halbfinale und das ist unser Ziel.“ Für den noch punktlosen Gegner werde es in dem Duell ebenfalls „noch einmal um alles gehen, das darf man nicht vergessen“, mahnte die 33-Jährige.

Cooler Kopf gegen irischen Kampfgeist: Deutschlands Wille als Trumpf

Irland sei „eine konterstarke, kämpferische und sehr körperliche Mannschaft. Die werden im Schusskreis alles reinhauen, was sie noch übrig haben. Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren und unser Spiel spielen“, erklärte Sonntag. In der Begegnung werde es viel auf den Willen ankommen - „und da muss unser Wille einfach größer sein“, sagte Sonntag.