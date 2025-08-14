Hockey-EM 2025: Nationalmannschaft im Halbfinale gegen Belgien

SID 14.08.2025 • 05:34 Uhr Mit dem Auftritt zum Gruppenabschluss gegen Irland waren die deutschen Hockey-Frauen nicht zufrieden, dennoch rechnen sie sich im Halbfinale viel aus.

Nach dem mühsamen Einzug ins Halbfinale bei der Heim-EM sparten die deutschen Hockey-Frauen nicht mit Selbstkritik. „Da geht auf jeden Fall mehr“, sagte Kapitänin Lisa Nolte am MagentaSport-Mikrofon.

„Wir können viel besser Hockey spielen als wir es heute getan haben.“

Auch Sonja Zimmermann war mit der Art und Weise beim 0:0 gegen Irland unzufrieden: „Es ist nicht alles rund gelaufen.“

Neuauflage des Belgien-Duells im Halbfinale

Die Nullnummer reichte für Platz zwei in der Gruppe A. In der Vorschlussrunde trifft die Auswahl des Deutschen Hockey-Bunds (DHB) nun am Freitag (20 Uhr/MagentaSport) in Mönchengladbach wie schon vor zwei Jahren auf Belgien.

Damals schied Deutschland mit 0:1 aus, auch diesmal rechnen die Danas mit einem engen Spiel. „Das ist eine sehr große Herausforderung“, sagte Zimmermann: „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe und ein krasser Kampf.“

Schopman hofft auf Offensiv-Freiraum

Bundestrainerin Janneke Schopman erhofft sich gegen die Belgierinnen größere Räume für die schwächelnde deutsche Offensive. „Wir spielen gerne gegen Belgien“, sagte die Niederländerin.