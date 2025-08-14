Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Hockey-EM Frauen
Hockey-EM Frauen
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
Hockey-EM Frauen>

Hockey-EM 2025: Nationalmannschaft im Halbfinale gegen Belgien

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Hockey-Frauen bereit für Belgien

Mit dem Auftritt zum Gruppenabschluss gegen Irland waren die deutschen Hockey-Frauen nicht zufrieden, dennoch rechnen sie sich im Halbfinale viel aus.
Die deutschen Frauen haben das Halbfinale der Hockey-EM in Mönchengladbach erreicht. Torhüterin Julia Sonntag verhindert mit einem gehaltenen Siebenmeter das große Zittern.
SID
Mit dem Auftritt zum Gruppenabschluss gegen Irland waren die deutschen Hockey-Frauen nicht zufrieden, dennoch rechnen sie sich im Halbfinale viel aus.

Nach dem mühsamen Einzug ins Halbfinale bei der Heim-EM sparten die deutschen Hockey-Frauen nicht mit Selbstkritik. „Da geht auf jeden Fall mehr“, sagte Kapitänin Lisa Nolte am MagentaSport-Mikrofon.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir können viel besser Hockey spielen als wir es heute getan haben.“

Auch Sonja Zimmermann war mit der Art und Weise beim 0:0 gegen Irland unzufrieden: „Es ist nicht alles rund gelaufen.“

Neuauflage des Belgien-Duells im Halbfinale

Die Nullnummer reichte für Platz zwei in der Gruppe A. In der Vorschlussrunde trifft die Auswahl des Deutschen Hockey-Bunds (DHB) nun am Freitag (20 Uhr/MagentaSport) in Mönchengladbach wie schon vor zwei Jahren auf Belgien.

{ "placeholderType": "MREC" }

Damals schied Deutschland mit 0:1 aus, auch diesmal rechnen die Danas mit einem engen Spiel. „Das ist eine sehr große Herausforderung“, sagte Zimmermann: „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe und ein krasser Kampf.“

Schopman hofft auf Offensiv-Freiraum

Bundestrainerin Janneke Schopman erhofft sich gegen die Belgierinnen größere Räume für die schwächelnde deutsche Offensive. „Wir spielen gerne gegen Belgien“, sagte die Niederländerin.

„Vielleicht haben wir etwas mehr Platz, um anzugreifen.“ Der Vize-Europameister sei „sehr gefährlich“, ihr Team müsse sich aber „trauen, nach vorne zu spielen“, ergänzte Schopman.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite