Hockey-EM: Deutschland träumt bei Heim-EM vom Titel

„Wir freuen uns auf das Turnier“, sagt Kapitän Mats Grambusch auf der Pressekonferenz vor dem Turnier. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen will er sich den Traum vom Titel in der Heimat erfüllen.

Die Chancen dafür stehen durchaus gut, was nicht zuletzt ein Blick auf die Historie verrät. In Mönchengladbach fand die WM 2006 und die EM 2011 statt - in beiden Jahren standen die „Honamas“, wie das Team sich nennt, am Ende ungeschlagen ganz oben auf dem Podest.