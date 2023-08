Wellen über EM-Atmosphäre: "Vor dem Warm-up schon Gänsehaut"

Die DHB-Auswahl kämpft in Mönchengladbach um den ersten EM-Titel seit 2013 und die damit einhergehende direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris. Die deutschen Frauen, die am gleichen Ort das gleiche Ziel verfolgen, treffen nach ihrem überzeugenden 4:0-Auftakterfolg gegen Schottland im zweiten Gruppenspiel am Sonntag (17.30 Uhr) auf England.