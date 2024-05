Klopp legt im Salah-Zoff nach: "Wenn wir uns nicht so lange kennen würden..."

Sie lagen sich zuletzt spürbar in den Haaren nach den wohl geplatzten Meisterschaftsträumen beim FC Liverpool .

Nun hat Jürgen Klopp noch einmal Stellung zu seinem Zoff mit Mohamed Salah beim bitteren Remis bei West Ham United bezogen. „Es ist völlig geklärt, kein Problem zwischen uns“, antwortete der zum Saisonende scheidende Teammanager der Reds bei der Pressekonferenz vor der Premier-League -Partie gegen Tottenham Hotspur ( So., 17.30 Uhr im LIVETICKER ) auf eine entsprechende Frage zum Binnenverhältnis.

Klopp fügte indes vielsagend an: „Wenn wir uns nicht so lange kennen würden, wüsste ich nicht, wie wir damit umgehen würden.“

Gleichwohl meinte der frühere Coach von Borussia Dortmund zusammenfassend: „Wir respektieren uns gegenseitig, also ist das wirklich kein Problem.“

Klopp: „Wenn ich heute spreche, dann brennt es“

Bereits unmittelbar nach dem Kick gegen West Ham hatte Klopp versucht, den Streit kleinzuhalten , meinte bei TNT Sport : „Wir haben das eben schon in der Kabine geklärt.“

So reagiert ten Hag auf Sanchos Gala-Auftritt

So reagiert ten Hag auf Sanchos Gala-Auftritt

Was war überhaupt passiert? Salah war erst in der 79. Minute eingewechselt worden. An der Seitenlinie war es dabei zu einem Wortgefecht zwischen dem Coach und seinem langjährigen ägyptischen Torjäger gekommen. Mitspieler versuchten zu beschwichtigen, auch nach dem Abpfiff war Salahs Ärger noch nicht verraucht.