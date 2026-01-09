Hallen-EM: Hockey-Männer weiter auf Kurs

SID 09.01.2026 • 15:06 Uhr Der Titelverteidiger macht den nächsten Schritt in Richtung Halbfinale. Die Schweiz hat im Duell mit Deutschland keine Chance.

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Die deutschen Hockeymänner sind bei der Hallen-EM in Heidelberg weiter auf Kurs. Der Titelverteidiger schlug in der Vorrunde auch die Schweiz mit 7:3 (4:1) - nach einer Glanzleistung des Hamburger Angreifers Nik Kerner.

Der 24-Jährige vom Club an der Alster überzeugte mit seiner Offensivpower und erzielte vier Treffer (1., 7., 25., 26.). Zudem war er bei den Toren von Anton Pöhling (9.) und Nicolas Proske (12.) direkt beteiligt. Kapitän Anton Boeckel (40.) sorgte für den Schlusspunkt. Die Schweizer, die nicht zu den Turnierfavoriten zählen, konnten von Beginn an kaum mithalten.

Zum Auftakt hatte die Mannschaft des Trainerteams Matthias Witthaus und Jan Philipp Rabente auch Irland nach einer etwas holprigen Leistung mit 7:3 besiegt. In der Gruppe B trifft der Rekordeuropameister am Freitagabend noch auf Belgien (20.15 Uhr/beide MagentaSport). Am Samstag geht es zum Abschluss der Vorrunde gegen Spanien.