Borussia Mönchengladbach gewinnt gegen Metz, Pléa am Knie verletzt

Das erste Tor zum 1:1-Ausgleich hatte Kingsley Ehizibue (28.) ebenfalls per Kopfball erzielt. Die Saarländer waren durch Nico Karger (14.) in Führung gegangen. Köln bestritt gegen die SVE den fünften Vorbereitungstest in dieser Saison. Baumgart nahm in der zweiten Hälfte insgesamt elf Wechsel vor.