DFB-Neuling Karim Adeyemi war mit Entdecker Manfred Schwabl schon beim FC Chelsea

In der neuen Folge von „Meine Bayern-Woche“ spricht Chefreporter Florian Plettenberg mit seinem Entdecker Manfred Schwabl. Der Präsident der Spielvereinigung Unterhaching hat ein besonderes Verhältnis zu Adeyemi und seiner Familie, weil er ihm in der Bundesliga-Jugend des Regionalligisten zum Aufstieg in den Profi-Fußball verhalf. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)