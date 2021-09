Mario Götze verlängert bei PSV Eindhoven, Abschied von Ambitionen?

Womöglich, doch die Gründe dafür liegen dabei auf der Hand - und es sind keine schlechten. In Eindhoven fühlt sich Götze endlich wieder wohl und wertgeschätzt. Er hat die für ihn nötige Ruhe und keinen ständigen Druck, den der Name Götze in Deutschland bei Borussia Dortmund und dem FC Bayern hervorgerufen hat. Der Wechsel nach Eindhoven sei für ihn „das Beste, was mir in meiner Karriere passieren konnte“. So wurde er in der Pressemitteilung zu seiner Verlängerung zitiert.