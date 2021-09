WM-Qualifikation: Missbrauchsskandal auf Island für Spiel gegen DFB-Team

Ein Jahr später soll er in einem Klub in Islands Hauptstadt Reykjavík eine Frau in den Schritt gegriffen und am Nacken gepackt haben. Danach soll ein weiterer Mann die Frau angegriffen haben. Anschließend zeigten zwei Frauen Sigthorsson an, der die Tat einräumte und die Angelegenheit außergerichtlich mit einer Entschuldigung regelte und einer Zahlung von 1.500 Euro an eine Organisation, die Frauen von sexualisierter Gewalt hilft.