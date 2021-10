England: Jack Grealish mit Tor-Premiere - Jadon Sancho glänzt

Man kann nachvollziehen, was für eine Last von Grealish abgefallen ist. Immerhin sind nach dem Wechsel zu City alle Augen der Fußball-Fans und -Experten der Insel auf ihn gerichtet. Der Rucksack ist schwer, das war auch in den ersten Wochen in Manchester zu sehen. Mittlerweile scheint Grealish aber immer mehr in Fahrt zu kommen - und das zeigte sich auch in Andorra.