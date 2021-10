Ex-HSV-Star Bobby Wood für 13-Jährigen ausgewechselt

Die Karriere des Bobby Wood ging in den vergangenen Jahren steil bergab. Von 2016 bis 2019 noch für den Hamburger SV und Hannover 96 in der Bundesliga aktiv, hatte der US-Amerikaner zunächst beim MLS-Team Real Salt Lake City gespielt, ehe ihn dieses wegen schlechter Leistungen in die zweite Mannschaft abschob, zu den Real Monarchs.