"Moment des Wahnsinns": Torwart attackiert Mitspieler und sieht Rot

Torhüter Aaron McCarey hat in der ersten nordirischen Fußball-Liga für einen echten Eklat gesorgt. Der Schlussmann des FC Glentoran stürzte nach einem Gegentreffer auf seinen Mitspieler Bobby Burns zu und stieß diesen zu Boden. Danach packte er den Abwehrspieler am Kragen und schrie ihn an. Konsequenz: Rote Karte.