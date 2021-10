Österreich: WM-Hoffnung bleibt, Foda wackelt

Die Österreicher haben durch die Niederlage zwar keine Chance mehr auf einen der beiden ersten Plätze in der Gruppe F. Mit der ersten WM-Teilnahme seit 1998 könnte es aber dennoch klappen: Wenn aus dem Quintett Belgien, Italien, Spanien, Frankreich und Wales vier Teams in ihren Quali-Gruppen Erster oder Zweiter werden - und die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr hoch -, steht Österreich in den WM-Play-offs (24. bis 29. März 2022). Grund dafür ist der Gruppensieg von Alaba und Co. in Pool B der Nations League in der vergangenen Saison.