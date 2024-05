"Das ist peinlich!" England spottet über United-Star

Manchester United kam am Montagabend ordentlich unter die Räder: Mit 0:4 verloren die Red Devils gegen Crystal Palace , wodurch sie einen großen Rückschlag im Kampf um die europäischen Plätze erlitten. Vor allem ein United-Spieler bekam danach heftige Kritik ab.

Casemiro , gelernter defensiver Mittelfeldspieler, musste wegen personeller Probleme in der Innenverteidigung aushelfen - dies ging mächtig schief. Bereits beim ersten Gegentor lief er den späteren Torschützen Michael Olise viel zu stürmisch an und machte dadurch die Bahn zum Tor frei. Und auch beim zweiten Tor von Olise sah er nicht gut aus.

Der Ex-Profi und heutige TV-Experte Jamie Carragher zeigte sich anschließend bei Sky entsetzt über die Leistung des Brasilianers. „Es ist nur ein Lauf von Olise, er sieht den Raum und rennt einfach hinein. Es ist chaotisch. Casemiro - ich weiß nicht, was er sich dabei denkt“, meinte der Engländer.

Dabei kritisiert er auch die Entscheidung von Trainer Erik ten Hag, sieht dies aber nicht als Ausrede für die schlechte Leistung: „Das ist peinlich. Er muss vom Spielfeld verschwinden. Nichts ist schlimmer als Casemiro in der Innenverteidigung. Stellt Wan-Bissaka in die Mitte und stellt jemanden anderen als Außenverteidiger auf.“

„Schlechteste Nacht in einem Manchester-United-Trikot“

Carragher legt Casemiro nahe, dass er „auf diesem Niveau des Fußballs Schluss machen“ solle. Er empfiehlt ihm einen Wechsel in die MLS oder nach Saudi-Arabien.

Dabei hätte er das Spiel eigentlich noch zum Guten drehen können, doch sein Kopfball zum 1:2-Anschlusstreffer zählte wegen einer Abseitsstellung nicht. So hagelte es weiter Kritik.

Auch der frühere United-Verteidiger Rio Ferdinand reagierte auf die Casemiro-Aussetzer. Auf X schrieb er: „Casemiro #BleibAufDeinenFüßen“. Die englische Tageszeitung The Sun gab dem fünfmaligen Champions League-Sieger die schlechteste Punktzahl der gesamten Mannschaft. Die drei von zehn Punkten begründeten sie mit seiner „schlechtesten Nacht in einem Manchester United-Trikot“.

Doch nicht nur in England hagelte es Kritik. Auch in Spanien, wo Casemiro viele Jahre im Dienste von Real Madrid spielte, ist der Brasilianer großes Thema. So titelt die Marca: „Casemiros Nacht zum Vergessen.“