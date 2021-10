Papst Franziskus dankt Lionel Messi für Trikot: "Gott segne Dich"

Messi hatte seinem argentinischen Landsmann durch den französischen Premierminister Jean Castex ein Trikot von Paris St. Germain mit Autogramm und Widmung geschenkt. "An Franziskus mit viel Liebe", schrieb Messi auf der Rückenseite des Trikots. Der Pontifex hatte Castex am Montag in der Privatbibliothek des Vatikans empfangen.